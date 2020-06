NBA, Fournier contro la decisione di Bertans di non giocare: “Questo è ciò che è sbagliato nella NBA di oggi”

Davis Bertans, lungo lettone degli Washington Wizards, è stato il primo giocatore che ha deciso di non riprendere a giocare in questa stagione, pur non essendo infortunato, per salvaguardare la sua salute. Una scelta legittima che però ha trovato alcuni critici, tra cui Evan Fournier.

Il francese degli Orlando Magic, che ha deciso di assumersi tutti i rischi, di contagio e di infortuni, e tornare a giocare, pur non in condizioni ottimali, ha condannato in maniera esplicita la decisione di Bertans.

La critica di Fournier si fonda su una base economica. I giocatori infatti che sceglieranno di tornare in campo proteggeranno i loro stipendi e consentiranno a tutti gli altri (compreso Bertans) di limitare al massimo le loro perdite. Inoltre aiuteranno la NBA a massimizzare gli introiti legati ai diritti tv, il che consentirà che il salary cap del prossimo anno non venga diminuito drasticamente.

Dire che la scelta fatta da Fournier sia più giusta di quella di Bertans sarebbe sbagliato, come sarebbe altrettanto sbagliato demonizzare il francese bollandolo come uno che non tiene alla salute.

Comunque la si guardi, non si troverà mai una parte che è completamente nel giusto e una che è completamente nel torto. La cosa certa è che tra una settimana si torna a giocare e che (probabilmente) le polemiche non si placheranno.

