Riparte il mercato NBA per una settimana: ecco i free agent migliori

La NBA ripartirà tra poco più di un mese, il 30 luglio, nel complesso di Disney World ad Orlando, in Florida. Sono già arrivate le prime assenze (Bertans e Ariza), ma nonostante le tante voci di dissenso, la lega sembra comunque decisissima a riprendere la stagione.

Per dare un ulteriore garanzia alle squadre impegnate, la NBA ha permesso l’apertura di una mini-finestra di mercato esclusiva per i free agent. In questo modo, le franchigie potranno firmare giocatori per rinforzare la panchina in caso di infortuni o assenze per Coronavirus.

Nonostante la finestra apra solo oggi, 23 giugno alle ore 18, ci sono già stati i primi accordi. È il caso di Corey Brewer, che firmerà fino a fine stagione con i Sacramento Kings. Quali sono quindi i nomi più importanti rimasti sul mercato? Chi potrebbe concretamente dare una mano alle squadre impegnate ad Orlando?