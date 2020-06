Spalding nei prossimi giorni rilascerà un nuovo pallone da basket riproducendo una pelle di serpente per onorare la leggenda dei Los Angeles Lakers, Kobe Bryant. È questa la notizia resa nota nella giornata di ieri da ‘Slam’, rivista specializzata del settore, che ha inoltre confermato come Spalding rilascerà il prodotto in edizione limitata nella giornata di lunedì 15 giugno.

Spalding is releasing this Kobe Bryant basketball on Monday 6/15, in a limited edition Mamba snakeskin cover. pic.twitter.com/8pC8tIfXL2 — Nick DePaula (@NickDePaula) June 11, 2020

Come potete vedere dalla foto di cui sopra, l’oggetto presenterà la firma dell’ex campione gialloviola. La pelle di serpente riprodotta sul pallone, invece, è un chiaro riferimento al soprannome di ‘Black Mamba’ dello stesso Kobe.

Sebbene Kobe abbia inizialmente sviluppato l’alter ego di ‘Black Mamba’ nei primi anni 2000 solo con l’intento di estraniarsi dalla vicenda culminata con le accuse di stupro nei primi anni 2000, la sua ‘Mamba Mentality’ divenne presto un biglietto da visita per i giovani atleti di tutto il mondo e per l’approccio al duro lavoro che Bryant ha sempre dimostrato di avere.

Per quanto riguarda Spalding, la compagnia sta entrando nel suo ultimo anno di contratto in partnership con la NBA come azienda fornitrice della palla ufficiale della Lega. La NBA, infatti, ha recentemente firmato un nuovo accordo con Wilson dopo aver chiesto la rescissione con Spalding. La stagione 2020-21 sarà l’ultimo atto di una partnership durata 38 anni.

