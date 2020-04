Sono tanti, tantissimi i soprannomi affibbiati ai giocatori NBA che li hanno definitivamente consegnati all’immaginario collettivo o che ne hanno accresciuto la fama: dai più particolari come Brian “The White Mamba” Scalabrine, fino al “The Chosen One” di LeBron James.

Dopo avervi proposto una prima carrellata diversi mesi fa in cui avete potuto trovare le storie della nascita dei nickname di giocatori come Dennis Rodman, Rip Hamilton, Shaquille O’Neal e Magic Johnson, ora è arrivato il momento di porre il nostro focus su un’altra serie di atleti ed ex atleti che hanno segnato la storia di questo gioco.

Andiamo a scoprire, quindi, il significato di altri 10 soprannomi di (ex) giocatori NBA.

10. Emmanuel “El Contusion” Ginobili

Tutti conoscono Manu, tutti apprezzano lo straordinario giocatore che è stato. La genesi del suo soprannome però è sicuramente meno famosa di quanto si potrebbe pensare: ebbene la paternità è da attribuire a Brent Barry che, a causa dello stile di gioco dell’argentino alquanto spericolato e aggressivo tanto da portarlo a dover saltare qualche partita di troppo per infortunio, lo ha così soprannominato: El Contusion.

9. Nick “SWAGGY P” Young

In questo caso ad attribuire tale soprannome è stato il diretto interessato, proprio Nick Young. È certamente risaputo come il giocatore ami essere costantemente al centro dell’attenzione e alla moda, quindi “Swaggy”. Meno conosciuta, invece, è l’iniziale del suo soprannome ai tempi del college: “P”.

Mettendo insieme questi due elementi la mente della guardia ex Los Angeles Lakers ha partorito il soprannome “Swaggy P“. Poteva finire qui? No di certo. A tutto ciò, Young, ha voluto unire una nota agiografica affermando che è stato Dio in persona a suggerirgli tale nickname.