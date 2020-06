NBA, Magic Johnson rivela: “Il mio documentario arriverà nel 2021”

Dopo il primo annuncio di Magic Johnson qualche mese fa, ora pare essere arrivata anche l’ufficialità: nel 2021 uscirà un documentario che ripercorrerà le gesta proprio dell’ex stella dei Los Angeles Lakers. A riportare la notizia è stato il Los Angeles Times che ha anche svelato come la docuserie verrà prodotta da XTR, H.wood Media, NSV e Delirio Films con l’intento di replicare il successo di Michael Jordan con ‘The Last Dance’.

Attraverso un comunicato ufficiale, i produttori Jordan Duge e Jeremy Allen hanno dichiarato:

“Crescendo abbiamo visto Magic Johnson come una leggenda della NBA e un uomo che è andato oltre lo sport ed è diventato uno degli uomini di affari di maggior successo e celebrato degli ultimi anni. Siamo onorati nel poter contribuire a portare in vita la storia di un uomo che ha aperto così tante porte e ispirato milioni di persone”.

A documentary on Magic Johnson is expected to be released in 2021, per @latimes

The Lakers legend granted filmmakers “unprecedented access” for the doc. pic.twitter.com/q64AKYGMYA

