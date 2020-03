NBA, Venduto per 33.000 dollari l’asciugamano di Kobe Bryant

Il mercato dei cimeli sportivi rimane attivo anche durante la pandemia globale di coronavirus. Domenica scorsa, infatti, uno degli asciugamani da gioco di Kobe Bryant utilizzato durante la sua ultima partita NBA contro gli Utah Jazz datata 2016, è stato venduto per poco più di 33.000 dollari in un’asta ospitata da Iconic Auctions.

In quella occasione Kobe segnò 60 punti e regalò il panno ad un tifoso presente allo Staples Center. Quest’ultimo, quindi, decise di venderlo ad una casa d’aste pochi mesi dopo per una cifra di poco inferiore ai 9.000 dollari. Nelle scorse ore, quindi, l’asta per la vendita dell’oggetto da collezione che ha trovato casa in un ‘anonimo’ proprietario.

LEGGI ANCHE

La NBA pronta a lanciare un torneo NBA 2K tra giocatori

NBA, Botta e risposta tra Carmelo Anthony e Darko Milicic

Documentario Michael Jordan: anticipata la data di “The Last Dance”