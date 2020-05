NBA, Danilo Gallinari: “Vi racconto il trash talking in italiano con Kobe”

Intervenuto in una diretta Instagram con Ignazio Moser, figlio della leggenda del ciclismo Francesco, Danilo Gallinari ha raccontato alcuni aneddoti sulle sfide con Kobe Bryant. I due si sono scontrati sui parquet NBA ben 20 volte tra regular season e playoff. Il bilancio vede Kobe avanti per 11 vittorie contro le 9 dell’azzurro.

Ovviamente durante queste sfide il trash talking, rigorosamente in lingua italiana, non è mancato da parte del Black Mamba:

“Kobe sapeva di essere il più forte e te lo faceva notare. In campo ti faceva sapere anche a voce che contro di lui non c’erano speranze. Tra l’altro con me lo faceva in italiano. Iniziava a parlare fin dalla palla a due e come spesso accade per tutti i campioni più forti (che sapendo di essere forti te lo vogliono far pesare), si può dire che il suo trash non lo rendeva sempre simpaticissimo.”