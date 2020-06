NBA, D’Antoni sui rischi della ripresa: “Sono completamente a mio agio”

Per la ripartenza è tutto pronto. O quasi. La data è stata scelta – 31 luglio -, il luogo è stato identificato – Disney World, Orlando – e le franchigie che torneranno sul parquet sono già note. C’è il protocollo di sicurezza da seguire in caso di nuovi positivi al virus e tutti i dettagli più importanti sono stati limati. Cosa manca ancora nel bagagliaio? Stabilire se gli over-65 potranno prendere parte alla ripresa.

Infatti, questo tema è ancora al vaglio dei piani alti. La presenza di persone oltre 65 anni è considerata rischiosa, data la maggiore propensione alla contrazione del virus, e dunque a rimetterci potrebbero essere alcuni allenatori. Gregg Popovich dei San Antonio Spurs con 71 anni, Mike D’Antoni degli Houston Rockets con 69 e, Alvin Gentry dei New Orleans Pelicans con 65 stagioni alle spalle non sono più esattamente dei baldi giovani e potrebbero rimanere a casa in via precauzionale. Proprio coach Mike D’Antoni si è pronunciato recentemente sulla possibile esclusione:

“Mi fido della NBA. Sono certo che faranno tutto nella maniera più sicura possibile. Non c’è niente di completamente infallibile, ma sono completamente a mio agio con la decisone.”

Sul rischio di ammalarsi, risponde così:

“Se una cosa accade, accade e basta. Ma prenderemo ogni precauzione, vi garantisco questo. Lo faccio nella vita di tutti i giorni e lo faccio anche per le altre persone. Metto la mascherina per gli altri. Non desidero che qualcuno prenda il virus, ma bisogna anche vivere ed essere in sicurezza il più possibile.”

