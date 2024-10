Rockets in “modalità lucchetto”: blindati Jalen Green e Alperen Sengun

Si pensava che non arrivassero mai. E invece eccoli qua, per il rotto della cuffia, i due rinnovi più attesi per gli Houston Rockets. Le due stelle della squadra, Alperen Sengun e Jalen Green, rinnovano con la franchigia texana. Il fenomeno turco ha firmato un’estensione contrattuale da 5 anni e 185 milioni di dollari, come ha riportato Bobby Marks di ESPN. Per la guardia, invece, un rinnovo da 3 anni e 106 milioni, come ha rivelato Shams Charania di ESPN.

Houston Rockets guard Jalen Green has agreed to a three-year, $106 million rookie contract extension, CAA’s Aaron Mintz, Andrew Morrison and Shakira Wardally told me and @BobbyMarks42. Player option in third season, providing ability to increase Green’s career earning potential. pic.twitter.com/rTcTPBitb4 — Shams Charania (@ShamsCharania) October 21, 2024

Il centro turco, ormai affermatosi come uno dei migliori nel suo ruolo, è arrivato a H-Town come 16esima scelta del 2021 direttamente dalla Turchia. Versatilità, visione di gioco, agilità, polso morbidissimo: tutte caratteristiche che lo hanno reso un vero e proprio idolo in tutta America. In 63 partite durante la scorsa stagione, Sengun ha registrato una media di 21.1 punti, 9.3 rimbalzi, 5 assist, 1.2 rubate e 0.7 stoppate a partita.

Jalen Green è stato meno ricompensato rispetto al compagno di squadra. Anzi, secondo alcuni report il terzo anno del suo rinnovo dovrebbe essere una player option. In poche parole, la squadra gli ha detto: “Noi ti rinnoviamo, scommettiamo su di te… hai due anni per dimostrarci che vali molti più soldi di quelli che ti stiamo dando”. Green ha una media di 19.8 punti, 5.2 rimbalzi e 3.5 assist a partita nelle prime tre stagioni NBA. Con la firma di entrambi, i Rockets si sono assicurati una bella fetta del loro prossimo futuro. E anche – perché no? – di quello un po’ meno lontano. Come inizio di stagione non c’è male.

