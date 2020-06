NBA, La prossima finestra trasferimenti sarà aperta a tutte le franchigie

La pandemia da Covid-19 ha vinto la prima battaglia, costringendo la NBA a fermare tutte le attività a partire dall’undici marzo. Ma, alla fine, la guerra l’ha vinta lo sport. La stagione 2019/2020 si rimetterà in moto a Orlando, precisamente a Disney World, dal 31 luglio. Tuttavia, la ripartenza non sarà al completo, dato che otto franchigie sono state escluse e torneranno a giocare solo a dicembre, mese in cui avrà inizio il campionato 2020/2021.

Le società tagliate fuori, però, possono tirare comunque un sospiro di sollievo. Come annunciato da Adrian Wojnarowski su Twitter, anch’esse avranno la possibilità di usufruire della prossima finestra trasferimenti, la quale dovrebbe aprirsi tra pochi giorni, precisamente il 22 giugno.

Sources: The NBA's "transaction window" starting around June 22 will include all 30 teams — not just the 22 returning to play in Orlando. Teams will be allowed to covert two-way players into NBA contracts and sign eligible free agents for the rest of season. https://t.co/IhCtUQRYcb

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 8, 2020