Fred VanVleet spinge i Rockets sul futuro NBA: “Non sono qui per tornare free agent”

A trent’anni compiuti, Fred VanVleet è a un bivio della propria carriera NBA. Fa strano dirlo, ma la cospicua opzione in favore della squadra da quasi 45 milioni di dollari per la stagione 2025-2026 restringe il suo orizzonte, sportivamente parlando. Ai punti di domanda sul futuro da qui alla prossima estate, l’All-Star già campione NBA nel 2019 risponde con convinzione. Ecco alcuni passaggi dell’intervista concessa a Jonathan Feigen dello Houston Chronicle.

“Non sono venuto qui né a noleggio né per tornare di nuovo free agent. Sono qui per una sistemazione a lungo termine e ho amato il mio periodo a Houston fino ad oggi. Penso che siamo allineati con management e coaching staff sul futuro che si profila per questa squadra, non mi preoccupo troppo del lato business perché sono questioni che vanno da sé. Penso che io e la mia famiglia saremo a lungo in Texas. Sono giunto qui per una casa e credo di averla trovata. […] Ho un ottimo rapporto con tutti i ragazzi, dal primo all’ultimo. Li capisco, racconto sempre la mia storia: ero quello che tirava in disparte, senza gli allenatori e andava a rimbalzo da solo.”