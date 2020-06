La NBPA approva il piano della NBA: il ritorno è ufficiale

La stagione NBA, ora, può davvero ripartire. La Lega, infatti, ha ricevuto anche l’approvazione finale da parte dei giocatori, i quali attraverso la NBPA hanno votato a favore del format ratificato ieri dal Board of Governors – composto dai 30 proprietari delle franchigie – che vedrà coinvolte 22 squadre a terminare regular season e e playoff. A riportare la notizia è stato Shams Charania di ‘The Athletic’.

The NBPA has approved the 22-team return format for the NBA, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Players and league have approved new format. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 5, 2020

Tutti i 28 rappresentanti dei giocatori hanno votato a favore della ripresa. La NBA ha in programma di ricominciare la sua stagione il 31 luglio presso il resort Walt Disney World, appena fuori Orlando. La NBPA ha quindi annunciato i risultati del voto affermando inoltre che restano solo pochi dettagli. Durante la riunione di oggi sono stati discussi diversi altri aspetti per tornare a giocare in completa sicurezza. Come riporta sapientemente The Athletic, i dettagli sono:

– Un piano per giocare 2 a 3 partite amichevoli prima della ripresa della stagione regolare

– 1.600 persone al massimo nel resort

– Test del coronavirus ogni giorno; minimo sette giorni di quarantena per un giocatore che risulta positivo

– I giocatori e le loro famiglie devono rimanere all’interno della bolla; le famiglie possono entrare dopo il primo turno

– Se un giocatore contrae il virus, la NBA continuerà a giocare rispettando comunque i suoi protocolli

– La NBPA ha riferito ai giocatori che l’inizio della stagione NBA 2020-21 proposta per il 1° dicembre è una soluzione “improbabile” e ci saranno dei negoziati per capire meglio la data

– La NBPA effettuerà test del coronavirus ogni sera, probabili tamponi orali / tamponi nasali leggeri e non il tampone nasale invasivo completo

– Potrebbero esserci gli effetti audio dei videogiochi NBA 2K al posto dei tifosi, ma NBA e NBPA stanno ancora discutendo possibili alternative

– I giocatori dovrebbero tornare ad essere pagati completamente questa estate, dopo aver subito una riduzione del 25% a maggio

– Limite familiare per i giocatori NBA a Orlando: tre persone, con alcune eccezioni

L’NBPA ha anche informato i giocatori che non saranno sottoposti a esami del sangue mentre si troveranno ad Orlando per riprendere la stagione.

