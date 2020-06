La classifica NBA in caso di parità alla fine della regular season

In attesa di rivedere in campo la NBA il prossimo 31 luglio, la lega si sta preparando ad ogni eventualità, per non farsi trovare impreparata soprattutto dal punto di vista regolamentare.

Tra le norme che la NBA ha infatti scelto di aggiungere per il nuovo formato che chiuderà la stagione, ad avere maggiore risalto vi sono sicuramente quelle destinate a stilare la prossima classifica finale della regular season.

Soprattutto per quanto riguarderà il primo scaglione della stagione, fondamentale per determinare gli ultimi posti disponibili per la corsa ai Playoff, la NBA ha previsto infatti che, nel caso in cui ci fossero due o più squadre con lo stesso record, la classifica vedrà sopravanzare le franchigie con la miglior percentuale di vittoria prima della sospensione,

Su questa modifica, le squadre sono state informate da Adam Silver nella giornata di ieri.

Al momento della sospensione della stagione, i Portland Trail Blazers, i New Orleans Pelicans e i Sacramento Kings si trovavano appaiate al nono posto della Western Conference.

La squadra di Portland però, a differenza delle inseguitrici, può vantare una percentuale migliore, avendo disputato già 66 gare, a differenza delle 64 di New Orleans e Sacramento.

Se si dovesse concludere dunque la stagione ancora in una situazione di parità, a staccare il biglietto per Orlando sarebbe la franchigia dell’Oregon, in virtù del 43.9% di successi contro il 43.8% delle sue rivali.

Se invece la parità dovesse riguardare esclusivamente i Sacramento Kings e i New Orleans Pelicans, a beneficiarne sarebbe la franchigia della Louisiana, dato che si prenderebbero in considerazione gli scontri diretti. La squadra di Zion Williamson infatti, grazie al risultato di 117-115 conquistato nella gara dello scorso 4 gennaio, si vedrebbe garantito il ritorno ai Playoff

