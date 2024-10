Sengun lancia la stagione NBA di Houston: “Voglio il titolo con questi Rockets un giorno”

La gratificazione economica sancita dall’estensione contrattuale è per Alperen Sengun e Jalen Green il miglior incentivo in vista della stagione NBA 2024-2025 che scatterà tra poche ore. Il giocatore turco ha commentato così l’accordo raggiunto con gli Houston Rockets.:

”Sono stati giorni stressanti, ma dopo la firma mi sento molto più a mio agio ed estremamente felice, come lo è la mia famiglia per me. […] Siamo arrivati all’ultimo giorno utile [per la firma] e ora è tempo di ‘spaccare’ sul campo, cosa che faremo. Voglio il titolo con questi Rockets un giorno, è il mio prossimo obiettivo.”

Alperen Sengun on his contract extension: “Extremely happy.”

“I’m comfortable now. I can focus on basketball only. I want a championship with the #Rockets one day. That’s my next goal.” pic.twitter.com/8VE93jjJpg

— Ben DuBose (@BenDuBose) October 22, 2024