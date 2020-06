NBA, il proprietario dei Rockets sul futuro di Coach D’Antoni: “E’ nelle mani di Morey”

Il proprietario degli Houston Rockets, Tilman Fertitta, si è più volte detto soddisfatto del lavoro svolto da Coach Mike D’Antoni nelle ultime quattro stagioni, ma non sta facendo nulla in suo potere per tenerlo. Al contrario, in una intervista a Jonathan Feigen della Houston Chronicle, ha dichiarato di voler lasciare il futuro del coach nelle mani del GM Daryl Morey:

“Penso che Mike D’Antoni sia uno dei migliori allenatori che ci siano in NBA. Inoltre penso anche con Daryl, il suo staff e la squadra che ha creato, ho uno dei migliori gruppi operativi di basket. Personalmente, adoro Mike, ma lascerò al direttore generale la scelta di tenerlo nell’organizzazione. Vorrei sicuramente riavere Mike. Se anche Daryl lo vuole, sono sicuro che Mike tornerà”.

Il contratto di Coach D’Antoni scadrà alla fine della stagione 2019-2020. A giugno 2019 stava trovando un accordo con la franchigia per estendere il proprio contratto, ma alla fine i colloqui si sono interrotti.

D’Antoni, due volte allenatore dell’anno della NBA, è entrato a far parte degli Houston Rockets nel giugno del 2016. Gli anni successivi sono stati ricchi di soddisfazioni e per molti aspetti è grazie a lui se la squadra ha sempre di più migliorato il proprio aspetto offensivo e difensivo. La vittoria dell’anello sarebbe la ciliegina sulla torta di un percorso ben organizzato che ha portato i suoi giocatori ad eccellere nelle proprie abilità. Sarà questo l’anno giusto?

Leggi anche:

NBA, Tilman Fertitta sulle proteste in USA: “Questo è ciò che rende grande l’America”

NBA, Mike D’Antoni sui suoi Rockets: “Eric Gordon è il giocatore chiave”

Paolo Banchero si racconta: Draft, NBA e… Italia