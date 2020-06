NBA, Dwyane Wade: “Ecco perché io e LeBron non siamo andati ai Chicago Bulls”

Dwyane Wade di recente ha parlato della scelta di giocare con LeBron James e Chris Bosh in quel di Miami, rinunciando alla possibilità di creare una dinastia nella sua Chicago, con la stella NBA di quel momento, Derrick Rose:

Flash ha poi aggiunto circa la città di Chicago:

Ai Bulls si sarebbe creato un trio con il giovane Derrick Rose, a tal proposito Dwyane Wade motiva la scelta:

“Eravamo due giocatori che avevano bisogno della palla, LeBron e io. E in quel posto c’era un giovane in ascesa, che era pronto a diventare una stella e che aveva anche lui bisogno della palla. All’epoca, pensavamo che non avrebbe funzionato. Quindi abbiamo deciso per l’altra opzione, che pensavamo fosse migliore dal punto di vista cestistico.”