Nuova avventura per Alec Burks, nuovo giocatore dei Miami Heat: dopo una stagione poco fortunata ai New York Knicks, il 32enne si trasferisce in Florida. Per lui contratto di un anno, non si conosce ancora l’entità dell’ingaggio.

Free agent G/F Alec Burks has agreed on a one-year deal with the Miami Heat, sources tell ESPN. pic.twitter.com/s2S7E127NM — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 3, 2024

Alec Burks ai Miami Heat: i dettagli

Come riporta l’insider NBA Adrian Wojnarowski, Alec Burks è un nuovo giocatore dei Miami Heat: l’accordo con la franchigia della Florida avrà la durata di un anno, non si conosce l’entità dell’ingaggio ma – presumibilmente – sarà al minimo salariale.

Un rinforzo di esperienza per Miami: nelle sue 17 stagioni in NBA, Alec Burks ha giocato per otto stagioni agli Utah Jazz, successivamente ha vestito le maglie di Cleveland, Sacramento, Golden State, Knicks e Detroit. A New York ha giocato la stagione appena conclusa, dove è sceso in campo per 23 volte con una media di 10.4 punti, 2.3 rimbalzi e 1.3 assist.

