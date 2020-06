NBA, Robin Lopez scherza sulla scelta di giocare a Disney World

Robin Lopez, centro dei Milwaukee Bucks, ha appreso, come tutti del resto, la decisione dell’NBA di concludere la stagione ad Orlando, sui campi di Disney World. In particolare il lungo ha risposto in maniera abbastanza provocatoria al tweet di Adrian Wojnarowski, postato l’altro ieri sul suo account Twitter, nel quale riferiva che ai giocatori e alle proprie famiglie non sarà possibile visitare il parco durante tutto il periodo del campionato.

La risposta sarcastica di Robin Lopez non si è quindi fatta attendere:

“E se disponessimo già di abbonamenti annuali? Il mio non ha date nelle quali io non possa utilizzarlo..”

Il giocatore non è nuovo a questo genere di battute, sia lui infatti, che il suo fratello Brook, amano scherzare: come quando affermarono di aver smesso di vivere insieme poiché i rispettivi gatti non andavano d’accordo. Insomma pare che Robin Lopez non potrà disporre del proprio abbonamento, almeno fino a stagione conclusa.

LEGGI ANCHE:

NBA, Gregg Popovich quasi in lacrime: “Dobbiamo sconfiggere il razzismo”

NBA, Durant frena sul rientro: “Non ho intenzione di giocare”

NBA, John Wall: “Nel 2016 abbiamo sacrificato Ariza per tentare con Kevin Durant”