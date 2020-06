Michael Jordan, quando si tratta di beneficenza, è sempre puntualmente in prima linea. È notizia di pochi minuti fa l’impegno ufficiale da parte di Jordan Brand, marchio affiliato alla Nike, nella donazione di 100 milioni di dollari da versare nei prossimi 10 anni ad associazioni che sostengono la lotta al razzismo ed a organizzazioni impegnate a garantire l’uguaglianza razziale, la giustizia sociale e un maggiore accesso all’istruzione:

“Black Lives Matter. Questa non è un’affermazione controversa. Fino a quando il razzismo radicato all’interno della nostra società non sarà completamente sradicato, rimarremo impegnati a proteggere e migliorare la vita delle persone di colore.”

Venerdì, Nike Inc. aveva inoltre annunciato 40 milioni di dollari destinati ad iniziative simili per suo conto, per Jordan Brand e in nome di Converse. Non è chiaro se l’impegno di Jordan Brand sia comprensivo dell’impegno della società madre. Come detto in precedenza, Jordan non è nuovo ad atti d’altruismo di questo tipo. Solo 1 mese fa il 57enne aveva comunicato la donazione dei suoi guadagni derivanti dalla docuserie ESPN “The Last Dance” in beneficenza. La somma dovrebbe essere compresa tra 3 e 4 milioni dollari.

