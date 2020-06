NBA, Stephen Jackson risponde a Trump: “Ti portiamo fuori dalla Casa Bianca”

Stephen Jackson, ex giocatore NBA, è una delle celebrità più attive per quanto riguarda le proteste per la morte del suo amico George Floyd. Questo caso ha infiammato l’America intera che deve ancora fare i conti con il razzismo, come in passato. Di conseguenza, la popolazione americana in queste ore sta affollando le principali città con manifestazioni di protesta. Jackson – uno dei volti noti in prima linea – su Instagram ha lanciato un messaggio al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump in risposta alle ultime sue dichiarazioni:

“Hey, questo messaggio è per Donald Trump. Questo messaggio è solo per te. Non nominare più il nome di mio fratello. Ti faccio una promessa, dopo novembre te non sarai più alla Casa Bianca. Non verrai rieletto. Te lo dico adesso. Ti portiamo noi fuori dalla Casa Bianca. Non nominare più il nome di mio fratello. Non è un complimento. Tranquillo che 18 paesi e 50 stati americani stanno protestando. Stiamo arrivando per portarti fuori dalla Casa Bianca. Rimani collegato.”

Il clima in America continua ormai da giorni ad essere teso. Molti giocatori NBA ed NFL sono scesi in strada per partecipare alle manifestazioni pacifiche e lanciare un messaggio di cambiamento. Da Gregg Popovich fino a Jaylen Brown, le storie di unione si stanno positivamente espandendo.

