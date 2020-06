Il lockdown ha fermato la vita di tutti. Molti giocatori NBA non statunitensi non sono potuti tornare nel proprio Paese: è il caso dei nostri Danilo Gallinari, giocatore degli Oklahoma City Thunder, di Marco Belinelli dei San Antonio Spurs e di Nicolò Melli dei New Orleans Pelicans.

Intervistati da ESPN insieme a Matteo Zurretti, responsabile degli atleti internazionali per la NBPA, i tre hanno parlato della quarantena. Melli ha raccontato così la sua esperienza:

“In questo periodo così difficile ci siamo avvicinati molto più di prima. Leggevamo le notizie sulla situazione in Italia e, vedendo le immagini che passavano in Tv, soffrivamo molto. La situazione era così grave che l’esercito doveva prendere i corpi dall’ospedale: la cosa più triste è che la famiglia non poteva essere lì per dargli un ultimo saluto”