NBA: Trae Young e il suo toccante saluto a Vince Carter

Stilato l’elenco delle squadre partecipanti alla conclusione della stagione NBA 2019-2020 si possono trarre le prime conclusioni: nell’elenco non figurano gli Atlanta Hawks e questo vuol dire principalmente una cosa: Vince Carter non giocherà più una partita NBA, senza che gli siamo stati tributati i giusti omaggi.

A testimoniare la legacy di un campione come lui ci ha pensato il compagno di squadra Trae Young, il quale ha postato un commento pieno di stima e affetto sui propri canali social:

“Non avrei mai voluto veder arrivare questo giorno, OG (original gangster, termine che si riferisce alla vecchia generazione della lega) 22 anni di pallacanestro giocati al più alto livello possibile è qualcosa di pazzesco, ma tu fratello ce l’hai fatta. Tutti i ricordi e le chiacchierate in spogliatoio resteranno con me per sempre! GRAZIE”

Il playmaker degli Atlanta Hawks ha poi concluso affermando:

“E comunque: nessuno al mondo a parte me può dire di aver regalato l’ultimo canestro della sua carriera a Vince Carter, e questo è quanto!”

Insomma, questo addio anticipato lascerà di sicuro un po’ di amaro nella bocca di tutti i fans di Air Canada, ma non ne scalfirà minimamente l’incredibile carriera, né in alcun modo cambierà la considerazione che tutti gli amanti del basket hanno di lui, l’uomo che ha cambiato per sempre il modo di schiacciare.

LEGGI ANCHE:

Belinelli, Gallinari e Melli: “Il virus ci ha unito di più. É stato un periodo folle per la NBA”

NBA, LeBron James contro Drew Brees: “La protesta di Kaepernick non è offensiva”

NBA, Stephen Jackson promette di occuparsi della figlia di George Floyd