La NBA proporrà una ripartenza a 22 squadre: ecco la formula completa

Finalmente ci siamo: la NBA sembra aver trovato una quadra per portare a termine la stagione. Adam Silver nella giornata di domani presenterà ai proprietari delle varie franchigie il piano definitivo da ratificare attraverso una votazione finale. Secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski, insider di ESPN, la Lega sarebbe pronta a proporre un finale di stagione in quel di Orlando e che vedrà coinvolte 22 squadre. Si ripartirebbe col giocare le ultime 8 partite della regular season per dare possibilità ad eventuali outsider di poter concorrere ad un posto per la postseason. Secondo quanto filtra, di fatto, le 22 squadre saranno formate da 13 compagini della Western Conference (le prime 8 + San Antonio, Phoenix, Sacramento, Portland e New Orleans) e 9 dalla Eastern Conference (le prime otto + Washington).

So the NBA's inviting 22 teams to Orlando: 13 Western Conference, 9 Eastern Conference. Eight-regular season games per team. Play-in for the 8th seeds. July 31-October 12. Vote tomorrow to ratify.

The NBA's back. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 3, 2020

Nel caso in cui la squadra nona in classifica – nella rispettiva Conference – a fine regular season venga distanziata di 4+ partite dalla ottava, allora quest’ultima conserverà il diritto di partecipare ai playoff. Nel momento in cui, invece, la nona si avvicini a 4 (o meno) partite, allora le 2 squadre si fronteggeranno in uno scontro eliminatorio diretto che sancirà chi dovrà partecipare alla postseason.

The play-in format requires a double-elimination format for the 8th seed, a single-elimination for the 9th seed, per sources. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 3, 2020

Nella giornata di domani, quindi, avremo la conferma della nuova struttura del campionato NBA. Ricordiamo, inoltre, che la conclusione potenziale della stagione slitterebbe addirittura al 12 ottobre in caso di Gara-7 delle Finals. I giochi sembrano essere fatti. Dalla Lega stessa filtra ottimismo per l’ufficializzazione di una ripartenza. I tifosi non aspettano altro.

