NBA: Brian Shaw sarà il coach del G League Select Team

Il G League Select Team, nuova squadra formata da giovani prospetti, sotto la stretta supervisione della NBA, ha trovato il suo allenatore: si tratta di Brian Shaw. L’ex giocatore dei Los Angeles Lakers, secondo quanto riportato da Shams Charania di The Athletic, ha battuto la concorrenza di Sam Mitchell che nei mesi scorsi era dato da tutti come il favorito.

Per Shaw si tratta di un ritorno in panchina, da capo allenatore, a distanza di 5 anni dall’ultima volta, da quando guidò i Denver Nuggets. Dopo l’esperienza in Colorado, il tre volte campione NBA, ha infatti vissuto tre stagioni come assistente ai Lakers e ora è pronto per questa nuova avventura.

La nuova squadra G League, che può già contare sulle giovani stelline Jalen Green e Isaiah Todd, avrà sede a Los Angeles e non disputerà la classica regular season della Lega di sviluppo ma giocherà una ventina di match di “esibizione” contro franchigie selezionate dalla NBA.

