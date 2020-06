Nella giornata di ieri, JR Smith è stato protagonista di uno spiacevole episodio. L’ex giocatore NBA, nel corso delle manifestazioni di Los Angeles, ha colto di sorpresa un ragazzo che stava danneggiando la sua macchina, seppur questa fosse stata parcheggiata a distanza di sicurezza dal fulcro della marcia di protesta. JR non ci ha quindi pensato due volte ed è andato ad affrontare il vandalo prendendolo a calci, prima che quest’ultimo riuscisse a divincolarsi e scappare via. Questo il video catturato da TMZ.

Successivamente, su Instagram, il giocatore ha quindi spiegato nel dettaglio l’episodio con queste parole:

“Un uomo bianco ha provato a distruggere la mia auto, ha rotto il vetro e quel punto l’ho inseguito e gli ho fatto il c***. Il mio non è un crimine d’odio. Non ho nessun problema con chi non ha problemi con me. La mia è stata soltanto una reazione nei confronti di un figlio di ******. Questo è tutto”.

JR Smith was protesting in Los Angeles and caught a White Boy breaking his window in his Trunk. He chased him down and whooped his ass 🤣🤣🤣 #GeorgeFloyd #Newark pic.twitter.com/sigLInqi7B

— IM HERE TO TROLL (@SuckMaiDick) May 31, 2020