NCAA: rinuncia anche Isaiah Todd, andrà in G League

Ormai pare una tendenza destinata a prendere sempre più piede. Dopo l’annuncio di Jalen Green, indicato da ESPN come prospetto numero 1 a livello di high school, pare che molti giovani atleti percorreranno la sua stessa strada.

Stiamo parlando della rinuncia a giocare al college, in NCAA, per debuttare da subito nel mondo professionistico, a livello di G League. Green guadagnerà ben 500.000 dollari dalla sua prossima annata. Una scelta dovuta sicuramente al ritorno economico, assente invece in NCAA vista la natura non professionistica della lega.

Per evitare quindi di far guadagnare la NCAA “sulle proprie spalle”, altri giovani prospetti stanno decidendo per un immediato salto tra i professionisti. È il caso anche di Isaiah Todd, top giovane di Virginia e rankato da ESPN alla numero 13 tra i prospetti della classe 2020. Non è ancora chiaro per quale squadra giocherà, ma come per Green, pare che verrà appositamente creato un nuovo team per i giovani che faranno il salto diretto dalle High School.

Shareef Abdur-Raheem, presidente della G League, ha espresso tutta la sua soddisfazione:

“Siamo felici di vedere Isaiah iniziare la sua carriera professionistica nella G League. Con le sue abilità e la sua voglia di avere successo, sono sicuro che gioverà di tutte le possibilità messe a disposizione dalla nostra lega per prepararsi al salto successivo della sua carriera”

Leggi anche:

NBA, anche Jayson Tatum non tocca il pallone da tempo

Rivelata una trade che avrebbe portato CP3 ai Golden State Warriors

I 10 aneddoti su Michael Jordan che (forse) non sapevi