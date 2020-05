La NBA programma di spostare il Draft a settembre

In attesa del suo ritorno in campo, la NBA è immersa nella programmazione della prossima stagione, la cui prima variazione potrebbe risultare nella data del Draft 2020.

Solitamente appuntamento fisso di giugno della lega, l’evento di inizio formale della stagione sarebbe infatti il primo a subire delle modifiche a seguito della sospensione del campionato.

Come riportato da Keith Pompey infatti, la lega sarebbe intenzionata a spostarne la data per le prime settimane di settembre, per permettere la chiusura dell’attuale stagione.

Questa opzione, risulterebbe inoltre inevitabile, soprattutto a seguito della decisione della lega di cominciare il prossimo campionato sotto il periodo natalizio.

A far propendere per un suo posticipo inoltre peserebbero le decisioni prese per la Lottery e la Combine, già rinviate a data da destinarsi.

