Jalen Green salta l’NCAA per finire in G-League: guadagnerà 500.000 dollari

Strano, ma vero. La tendenza dei prospetti della High School sembra stia clamorosamente cambiando. È notizia di poche ore fa, infatti, dell’approdo in G-League, piuttosto del College, di Jalen Green, indicato come prospetto numero 1 HS da ESPN. Il giocatore ha respinto le borse di studio sportive messe sul piatto da Auburn e Memphis per entrare subito nella Lega di sviluppo NBA. Con questa mossa Green guadagnerà 500.000 $ in una stagione prima di dichiararsi ufficialmente eleggibile al Draft 2021.

He got $500k to not go to College ✊

pic.twitter.com/Jz1Btl12yH — Brad Ballislife (@BradBallisLife) April 16, 2020

Ad onor del vero Green non si unirà ad una squadra della G-League, ma con tutta probabilità giocherà in una nuova compagine con base a Los Angeles, formata da altri prospetti potenziali. Tale squadra non parteciperà alla regular season della Lega di sviluppo, ma verrà impiegata in una ventina di partite ‘esibizione’ contro le franchigie affiliate. Jalen e compagni, come sottolinea Yahoo Sports, saranno allenati da coach professionisti con trascorsi NBA importanti. In questo senso il nome di Sam Mitchell è quello, per ora, che circola con maggiore convinzione tra gli addetti ai lavori.

Questo il commento di Jalen Green sulla sua decisione di saltare il college per cimentarsi fin da subito con una realtà diversa:

“Volevo migliorare come giocatore e prepararmi al meglio per la NBA, perché quello è il mio obiettivo finale. Tutto è stato pianificato fin dall’inizio per farmi avere successo. È stata una buona decisione e avrò comunque l’opportunità di andare al college e finire i miei studi, che sono molto importanti per la mia famiglia”.

Come riporta sempre Yahoo Sports, al giocatore è stata offerta anche una borsa di studio dalla G-League stessa nel caso in cui volesse intraprendere parallelamente lo studio universitario.

A seguire sono arrivate anche le parole di Shareef Abdur-Rahim, presidente della G-League:

“La NBA è il miglior sistema di sviluppo al mondo e questi giocatori non devono essere obbligati ad andare altrove per crescere nell’arco di un anno. Loro devono restare nel nostro sistema di sviluppo. Green rappresenta la prossima generazione di giocatori NBA e non potremmo essere più orgogliosi di averlo nella nostra lega affinché cresca e sviluppi qui con noi le sue capacità. Jalen potrà lavorare con allenatori e istruttori di livello NBA e iniziare il suo percorso da professionista”

