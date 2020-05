NBA, I New York Knicks rafforzano il front office: in arrivo 3 dirigenti

I New York Knicks sono pronti alla ricostruzione. L’ennesima. La franchigia newyorchese ha annunciato nella giornata di ieri, l’assunzione di tre dirigenti che si uniranno al front office guidato da Leon Rose, President of Basketball Operations insidiatosi solo qualche mese fa.

Brock Aller è stato assunto come VP Basketball Operations e della pianificazione strategica, mentre Walt Perrin è il nuovo vice GM per lo scouting universitario. Infine, Frank Zanin è il nuovo GM scouting pro.

Aller ha trascorso 7 stagioni all’interno dei Cleveland Cavaliers, le ultime tre come senior director of basketball operations. Perrin ha passato 19 stagioni con gli Utah Jazz, di cui le ultime 12 trascorse con il ruolo di vice president of player personnel. Zanin è stato ex GM Assistant ai Brooklyn Nets e recentemente ha lavorato anche come scout pro per gli Oklahoma City Thunder.

I Knicks hanno anche confermato in maniera ufficiale Scott Perry come GM della franchigia. Il suo contratto è stato rinnovato di un ulteriore anno.

Tutte queste mosse sono da intendersi effettuate da Leon Rose, agente sportivo molto conosciuto all’interno della Lega e assunto come presidente dei Knicks per cercare di riportare qualche stella in città dopo le ultime rincorse fallite con LeBron James, Kyrie Irving e Kevin Durant che hanno scelto altri lidi durante le scorse offseason.

