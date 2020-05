Non solo in NBA, anche nella NHL si pensa ai Playoff

Mentre l’NBA medita e lavora a lungo su come ricominciare la stagione 2019-20, martedì la NHL (National Hockey League, lega professionistica di hockey) ha annunciato che la la stagione rimanente sarà annullata per dare spazio ai Playoff della Stanley Cup a 24 squadre in due città di riferimento.

Il commissario della NHL, Gary Bettman, ha reso noti i dettagli del piano della lega per i round di qualificazione e le dinamiche che caratterizzeranno la postseason. Le due città, che saranno la sede per la disputa dei Playoff, saranno una per la Western Conference e l’altra per la Eastern Conference.

Tuttavia, non sono ancora state presentate delle date ufficiali. ma Gary Bettman ha dichiarato:

“Voglio chiarire che la salute e la sicurezza dei nostri giocatori, allenatori, personale di supporto essenziale e delle nostre comunità sono fondamentali. Sebbene nulla sia privo di rischi, garantire la salute e la sicurezza di tutti è stato finora fondamentale per la nostra pianificazione e rimarrà tale. I nostri fan ci hanno fatto capire con numeri schiaccianti che vogliono completare la stagione, se possibile. I nostri giocatori e le nostre squadre hanno chiaro in mente che vogliono giocare e portare la stagione alla sua giusta conclusione”. “Ovviamente, prevediamo di giocare durante l’estate e all’inizio dell’autunno. In questo momento, non stiamo fissando le date perché il programma del nostro ritorno al gioco sarà determinato sia dallo sviluppo delle circostanze sia dalle esigenze dei giocatori”.

Dunque sembra che la NHL abbia ripreso il ritmo e stia affrontando seriamente l’idea di cominciare i Playoffs.

Anche per quanto riguarda l’NBA, il commissario della lega Adam Silver e i suoi collaboratori stanno lavorando per permettere ai giocatori di giocare la postseason e decretare un vincitore per la stagione 2019-2020. Al momento pare che l’idea è quella di concludere anticipatamente la stagione regolare (mantenendo quindi tutti risultati registrati fino all’11 marzo) per dare spazio ai Playoff. Questi si disputeranno in un unico luogo, forse a Disney World in Orlando, Florida, per ridurre al minimo i viaggi e l’esposizione al virus.

Leggi anche:

La NBA sta considerando l’opzione dei gironi per definire i Playoff

La NBA conferma: “Vogliamo ripartire a fine luglio a Disney World”

NBA, la NBPA conferma: “I giocatori vogliono tornare a giocare”