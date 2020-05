Gilbert Arenas ha un solo rimpianto in NBA

Uno dei giochi più brutti in cui, molto spesso, tutti noi incappiamo è quello di guardare al passato e pensare a come avremmo potuto cambiare il corso del nostro destino seguendo azioni diverse da quelle effettuate. Mai cosa peggiore potrebbe essere fatta. Nel mondo NBA invece è un esercizio in cui molti cadono e l’ultimo dello lista è stato Gilbert Arenas.

L’ex All-Star infatti ha voluto far sapere al mondo di Reddit i suoi rimpianti del passato all’interno della Lega, dichiarando di averne solo uno:

“Il mio unico rimpianto è di non aver preso gli infortuni seriamente. Per qualcuno che non si è mai infortunato io mi allenavo come ogni estate, invece che pensare alla corretta riabilitazione.”

Difficile dargli torto, considerando che a 25 anni aveva già fatto 3 apparizioni all’All-Star Game e stava infrangendo tutti i record di franchigia ai Wizards. Ed anche senza pensare ai “What if”, Arenas entra di diritto tra i grandi incompiuti della NBA. Prima del 2007 e del tragico infortunio infatti, il giocatore veniva da due anni con medie di 29 punti, 6 assist e oltre 4 rimbalzi a partita. Ed è proprio sulla vena realizzativa che Arenas, sempre su Reddit, ha voluto fare un paragone col presente. Più precisamente con James Harden:

“Il mio gioco era in linea con l’evoluzione di James Harden ed i grandi risultati che sta facendo. Avevo 25 anni quando mi sono infortunato e non mi sono potuto evolvere nel grande realizzatore che lui è. Con le regole di oggi avrei avuto molte più occasioni di fare la differenza poiché tutti si concentrano sulla linea da 3 e nessuno protegge il semicerchio in area. Non ci sono Shaq oggi.”

Infondo, chi lo sa, forse tutti i torti non li ha. Ma, come detto, il gioco dei rimpianti è sempre meglio lasciarlo al suo posto.

