NBA, non solo Thibodeau per la panchina Knicks

È una delle panchine più complicate e incerte degli ultimi anni NBA quella di New York, sponda Knicks. La franchigia della Grande Mela, infatti, pare non riuscire a trovare la guida giusta, con gli allenatori che continuano ad avvicendarsi di anno in anno. E con la fine dell’attuale stagione anche coach Mike Miller lascerà il posto a un nuovo allenatore. Tanti i nomi, infatti, candidati per la panchina Knicks, a cui a quanto pare se ne aggiunge uno nuovo.

Se infatti, come ribadito anche da The Athletic, la dirigenza di New York vede Tim Thibodeau in cima alla lista dei propri desideri, non vi sarà all in su di lui ma si avvieranno colloqui anche con altri candidati. E tra le new entry nella lista ecco spuntare il nome di Kenny Atkinson. Questo secondo Shams Charania.

L’ultimo nome sul taccuino, che comprende tra gli altri anche Van Gundy, non dovrebbe nemmeno spostarsi di molto, anzi, semplicemente attraversare l’East River. Atkinson infatti è stato licenziato a marzo dalla dirigenza Nets, dopo la rottura con lo spogliatoio di Brooklyn. Un rapporto che si è interrotto bruscamente, nonostante i 4 anni di crescita. Ad Atkinson infatti va riconosciuto il merito di aver riportato ai playoff la franchigia newyorkese, dove ha costruito un solido gioco, corale privo di All-Star, tanto da essere candidato a Coach of the Year nel 2019.

E proprio il gioco corale, abbinato a ferrea disciplina offensiva e difensiva, potrebbe tornare utile ad una franchigia piena di giovani promettenti ma ancora tatticamente e tecnicamente acerbi. A cui va anche aggiunto che l’ex Nets non sarebbe nuovo nell’ambiente Knicks, avendo lavorato per quattro stagioni come assistente di Mike D’Antoni.

Insomma, Leon Rose e tutta la società arancio-blu vogliono Thibodeau senza però farsi trovare impreparati nel caso le trattative con quest’ultimo non dovessero andare a buon fine. Con la speranza per i tifosi di New York di trovare, finalmente, una guida in grado di riportare serenità. E, magari, qualche soddisfazione, ad un ambiente che ne ha disperato bisogno.

