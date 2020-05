NBA Trend Topic #3

Terza puntata di NBA Trend Topic, la rubrica che seleziona per voi il meglio dall’#NBATwitter.

#MondayMotivation

Per affrontare la settimana con il piglio giusto, Tacko Fall dei Boston Celtics si ispira all’approccio Zen di Leonardo, protagonista delle Tartarughe Ninja. Cowabunga!

#TuesdayThoughts

Per chi si fosse mai chiesto cosa faccia uno Skill coach in orbita NBA – e soprattutto come lavori – ecco un saggio dell’organizzazione sistematica, a tratti maniacale, di Drew Hanlen.

For those asking, yes, I have watched every made field goal in the NBA over the last nine NBA seasons. I have them all organized in roughly 1,850 categories. Here’s a sneak peak at how my film edits are organized: pic.twitter.com/EYG9aVZLSt — Drew Hanlen (@DrewHanlen) May 12, 2020

#WednesdayWisdom

Oggi riparte la Bundesliga e Larry Nance Jr. non vuole farsi trovare impreparato. Nella giornata di mercoledì ha lanciato un sondaggio tra i follower per poi, saggiamente, virare non sulla prima, ma sulla seconda opzione più votata. Il #22 resta però un tifoso del Chelsea, come ha tenuto a far sapere.

This is solely in the Bundesliga.. I’m still a Chelsea blue through and through https://t.co/2kMdLrZavP — Larry Nance Jr (@Larrydn22) May 13, 2020

#ThrowbackThursday

Un salto all’indietro di appena dodici mesi esatti, 14 maggio 2019. La Lottery premia i New Orleans Pelicans, che chiameranno Zion Williamson con la 1ª scelta assoluta al Draft. Scene di giubilo rivissute sul profilo Twitter ufficiale della franchigia.

A year ago today… 🙏 pic.twitter.com/BU1TUsbBjP — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) May 14, 2020

Also a year ago today: Alvin Gentry's reaction to New Orleans winning the lottery 😂 pic.twitter.com/PzRKTuwecN — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) May 14, 2020

#FridayFeeling

Jamal Crawford tiene allenato l’occhio da cestista e osserva con costanza highlights di un gruppo di giocatori scelti. Nella compilation di venerdì anche ‘The Jet’, Jason Terry.

Teresa Edwards

Ricky Pierce

Jason Terry

Alvin Robertson

Hersey Hawkins on the screen tonight! — 🏁 Jamal Crawford (@JCrossover) May 15, 2020

