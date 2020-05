I migliori paragoni tra le star NBA di oggi e quelle di ieri

Il gioco del basket è in perpetua evoluzione, soprattutto a livello NBA. Con il passare degli anni abbiamo assistito a un evoluzione tecnica e fisica costante. Siamo passati da una NBA dominata dal gioco in post e dai grossi centri, a un gioco sempre più fluido e perimetrale. Nonostante questi grandi cambiamenti, ancora oggi possiamo vedere nelle attuali star NBA sprazzi di giocatori di epoche passate. Fare una comparazione tra ere diverse è sempre complicato. Bleacher Report ha provato a comparare i migliori giocatori della lega con alcune grandi leggende. In primo piano si osservano le carriere e l’impatto che i vari giocatori hanno avuto sul gioco. In seconda battuta ovviamente la posizione e le caratteristiche tecniche. Ecco i migliori paragoni secondo il famoso sito americano.

Giannis Antetokounmpo come Kevin Garnett

La carriera di Giannis Antetokounmpo è in completa ascesa. Il suo ex coach, Jason Kidd, lo ha definito come un mix tra Magic Johnson e Kevin Garnett. Il paragone con l’ex stella di T’Wolves e Celtics risulta azzeccato. Entrambi sono un mix di stazza, forza e capacità difensive insuperabili. La loro presenza a centro area è un incubo per tutti gli avversari. Inoltre entrambi sono super competitivi. Fanno di tutto per vincere, anche a costo di incrinare i rapporti con i colleghi. Garnett ha collezionato un MVP e un Premio di difensore dell’anno, durante la sua carriera, oltre a 15 apparizioni all’All-Star Game. Giannis è riuscito a conquistare il suo primo MVP durante la scorsa stagione. Inoltre è stato nominato nel miglior quintetto difensivo. L’impatto sull’attacco di Giannis può già essere considerato migliore di quello di Garnett. Una grande produzione di punti, unità a un’ottima efficienza e alla capacità di creare buoni tiri per i compagni. Poi, tende ad essere un attimo più rapido sul parquet (eufemismo, ndr).