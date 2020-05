NBA, Vince Carter commenta l’ipotesi di giocare senza tifosi

Se l’NBA dovesse riprendere in questa stagione, quasi sicuramente tutte le partite verranno giocate senza la presenza dei tifosi nelle Arene. La verità è che Adam Silver sta aspettando di capire come si evolverà la situazione generale negli Stati Uniti per poi prendere una decisione definitiva sulla ripresa o meno della regular season stessa. Nel frattempo è intervenuto sull’argomento anche Vince Carter, giocatore degli Atlanta Hawks, in attesa di sapere se la sua ultima partita in carriera si è giocata ad inizio marzo o se ci sarà ancora la possibilità di averlo su un parquet NBA per l’ultimo, grande saluto:

“Io non ho problemi a giocare in un’arena vuota. E so che all’inizio sembrerà strano e diversi giocatori diranno:” Oh, è difficile trovare l’energia giusta in queste condizioni”. Ma siamo giocatori di basket e ci siamo adattati a tutte le difficoltà, a tutti i cambiamenti che sono mai stati fatti nel corso degli ultimi anni.”

Carter ha quindi aggiunto:

“Quando viene lanciata la palla a 2 e inizia la partita è come se tu andassi in battaglia… quanto spesso ci preoccupiamo dei tifosi durante un match? Sì, li sentiamo esultare quando le cose vanno bene e fischiare se le cose vanno male. Questo lo capisco. Ma mentre giochi è come se fossi in battaglia. Noi giocatori dovremmo concentrarci sul campo e sull’avversario da battere.”

Se l’NBA decidesse di terminare la stagione 2019-20 in un sito isolato dal resto degli States, in una sorta di bolla come Las Vegas o Walt Disney World, Carter sarebbe pronto ad adattarsi per quelle che probabilmente saranno le ultime gare della sua immensa carriera:

“Giochiamo! Io sto bene. Voglio giocare più di quanto non sia preoccupato per chi c’è sugli spalti. Voglio dire ai miei giovani compagni di non preoccuparsi delle persone sugli spalti, dobbiamo concentrarci sul vincere!”

Carter è sesto nella classifica di tutti i tempi della lega per triple realizzate (2.290) e 19esimo in punti segnati (25.728).

