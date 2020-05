NBA, Charles Barkley su cosa vuol dire perdere contro Jordan

Charles Barkley, ex leggenda della NBA, ha svelato la che cosa significa perdere contro Michael Jordan. Barkley ha giocato una serie finale nel 1993 contro i Chicago Bulls di Jordan, quando l’ala grande militava nei Phoenix Suns. Barkley ha detto che la cosa peggiore nel perdere contro Jordan è che tutti se ne ricordano e ne parleranno per sempre come una delle classiche vittime di His Airness. Queste le parole rilasciate a Dan Santaromita:

“E’ brutto perdere contro di lui, perché sai con certezza che se perdi con il numero 1 ne sentirai sempre parlare. Non c’è stato nessun altro come lui che avrei voluto battere. Perché sapevo che se avessi perso ne avrei sentito parlare per tutta la mia vita. Ed è quello che sta succedendo.”

