Con la NBA ancora alla ricerca di una soluzione per terminare la stagione, si fanno sempre più complicate le modalità per ritornare in campo.

Tra le numerose opinioni raccolte da ESPN, ci sarebbero infatti alcuni dubbi, da parte dei GM, sulle modalità di ripresa, che riscontrerebbero ancora numerose criticità.

In particolare, è emersa dall’opinione di un GM, parlando in forma anonima, la preoccupazione per la salute dello staff della squadra.

Senza fare particolari nomi, avrebbe infatti indicato nell’età di alcuni componenti dello staff un evidente fattore di rischio, che lo avrebbe convinto a precluderne qualsiasi presenza.

Sulla base di tutte le informazioni di cui disponiamo oggi, probabilmente le persone oltre i 60 anni con condizioni cliniche preesistenti non potranno partecipare alle gare. Su questo punto non ci saranno deroghe di sicuro, non importa quali siano i loro titoli. Che si tratti di un padre della star o del direttore generale della squadra, non potranno presenziare. Mi preoccupo per quei ragazzi. E’ un’esposizione che non credo possiamo permetterci. Non vogliamo prendere sottogamba alcuna precauzione dal punto di vista medico. Probabilmente si finirà per circoscrivere la presenza in campo ad un solo allenatore.

Questa proposta non ha però incontrato la sintonia di molti altri GM, che vorrebbero mantenere la presenza anche del personale medico in campo.

Un ulteriore punto di divergenza tra le franchigie è stato proprio su quali componenti dello staff tecnico potessero essere definiti come essenziali nel lavoro della squadra.

In questo caso, il rischio paventato consisterebbe nel licenziamento di parte del personale.

È un rischio da tenere in considerazione. Anche perché se la presenza in campo sarà circoscritta solamente al minimo essenziale, la proprietà si vedrà costretta a tagliare alcuni elementi elementi.

