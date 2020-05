Le 10 migliori coppie nella storia NBA secondo Bleacher Report

La scorsa estate l’NBA ha attraversato una transizione che ha stravolto i precedenti equilibri: dall’era delle contender caratterizzate dai tanto inflazionati Big Three a quella attuale in cui sono soltanto due le stelle per ogni franchigia che punti all’anello: LeBron James ed Anthony Davis ai Lakers, Kawhi Leonard e Paul George sempre a Los Angeles ma sponda Clippers, James Harden e Russell Westbrook ai Rockets, Kevin Durant e Kyrie Irving ai Nets, più le due coppie costituite da Antetokounmpo e Middleton a Milwaukee e Doncic e Porzingis a Dallas.

Lasciando da parte i duo che si sono formati solo quest’anno, Bleacher Report ha raccolto le preferenze dei fan e, incrociandole con statistiche e vittorie delle varie coppie, ha stilato una classifica dei migliori compagni di squadra della storia della NBA.

10. Kevin Durant & Stephen Curry

Soltanto 3 anni insieme per Kevin Durant e Stephen Curry, caratterizzati da ben 2 anelli e una finale NBA persa, anche e soprattutto a causa dell’infortunio del numero 35 nelle scorse Finals contro i Toronto i Rpaptors. Senza dimenticare i vari Klay Thompson e Draymond Green, la coppia in maglia Golden State Warriors è stata senza dubbio praticamente immarcabile per tutte le difese che hanno dovuto fronteggiare due talenti di questo livello. Insieme, Curry e Durant hanno prodotto 52.1 punti di media a partita, 11.4 assist e 6.6 triple. Non male.