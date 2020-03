Sospensione NBA, finisce così la carriera di Vince Carter?

La sospensione della NBA dopo la positività di Rudy Gobert al Covid-19 ha causato una enorme scia di conseguenze. La lega è ancora nel pieno della fase di valutazione riguardo le misure di sicurezza che le squadre dovranno adottare, mentre i giocatori stanno reagendo in maniera shockata all’accaduto.

Tra le tante conseguenze che l’arrivo del Coronavirus in NBA potrebbe avere, quella di questa notte potrebbe essere stata l’ultima partita della carriera di Vince Carter. In un’atmosfera surreale, con la notizia della sospensione che era già arrivata all’interno del palazzetto, coach Pierce ha deciso di far entrare immediatamente Carter per quello che potrebbe essere l’ultimo canestro della sua carriera:

Vince ha segnato una tripla che ha mandato in delirio i (pochi) tifosi presenti all’arena, prendendosi anche il tributo e gli applausi dei giocatori avversari. Una situazione davvero surreale per Carter, che rischia così di aver giocato l’ultima partita della sua carriera in una situazione assurda:

Vince Carter had no idea when he showed up to the arena this evening that he might be playing his last game. Think about how insane that is & how quickly this all escalated for the NBA, for the world. We still don't know where this is headed. It's jarring pic.twitter.com/uex37AsFNQ

