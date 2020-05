NBA, Dinwiddie: “Jordan? No, Kareem Abdul-Jabbar è il GOAT”

Con “The Last Dance” che continua a ricordare agli appassionati di basket il dominio di Michael Jordan negli anni ’90, Spencer Dinwiddie non ha resistito dall’esimersi sull’eterna questione del giocatore più forte di tutti i tempi mai visto in NBA. Queste le parole della guardia dei Nets che ha acceso il confronto attraverso dei tweet:

And just for added context I definitely think MJ had the best prime NBA years of all time. And that Kareem is the basketball GOAT.

But y’all thought MJ was a God in the 80’s/90’s because he was 6’6 with a 40

I’m 6’6 with a 40 in 2020 and y’all think I’m unathletic 🤣

— Spencer Dinwiddie (@SDinwiddie_25) May 2, 2020