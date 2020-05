NBA, Devin Booker: “La miglior difesa e difensore? I Nuggets e Leonard”

Devin Booker, stella dei Phoenix Suns, ha svelato qual è secondo lui la miglior difesa e il miglior difensore della NBA. Il play non ci ha pensato su due volte e ha definito Kawhi Leonard il miglior difensore della Lega. Per quanto riguarda la squadra, ha quindi scelto i Denver Nuggets. Queste le sue parole rilasciate a Liam McKeone di The Big Lead:

“Se devo pensare ad una squadra che ha un piano difensivo che mi mette in crisi, mi vengono in mente i Denver Nuggets. Quest’anno ho faticato sempre in tutte le partite contro di loro. Miglior difensore sicuramente Kawhi Leonard. Sono ormai cinque anni che gioco contro di lui. Ha tutto quello che dovrebbe avere un ottimo giocatore. E’ sia un buon difensore che un buon attaccante. Quindi sicuramente Leonard”

Booker stava giocando un’ottima stagione prima della sospensione a causa del Covid-19. Infatti di media ogni notte metteva a referto 26.1 punti, 3.6 rimbalzi e 4.7 assist. Grazie alle sue prestazioni individuali è riuscito ad essere convocato per l’All-Star Game a Chicago dello scorso febbraio.

Decisamente diverso, invece, l’andamento dei suoi Phoenix Suns. Come ormai da un po’ di tempo a questa parte, i Suns occupano le ultime posizioni della Western Conference, nonostante i rinforzi arrivati la scorsa estate. Dal 2010 la franchigia dell’Arizona non riesce ad accedere alla postseason. L’ultima volta che i Suns hanno raggiunto i playoff, condividevano il terreno di gioco Steve Nash e Amar’e Stoudemire.

