NBA, Antetokounmpo su Michael Jordan: “L’obiettivo è raggiungere la grandezza”

Anche Giannis Antetokounmpo si aggiunge alla lista dei giocatori ammaliati dal documentario: “The Last Dance”. Incalzato dai suoi follower su quale fosse il più grande insegnamento ricevuto dalla visione della serie, la risposta di Giannis non si è fatta attendere.

“L’insegnamento più importante di The Last Dance è che inseguire la grandezza è una missione di vita. È questo ciò che ho capito da MJ e dai primi episodi della serie.”

L’obiettivo prefissato da Antetokounmpo sembra chiaro a tutti. Infatti quando lo scorso 18 novembre i suoi Bucks sconfissero i Bulls, guardando il soffitto dello United Center con le maglie appese di Jordan e Pippen, l’MVP della passata stagione ha dichiarato:

“Il mio obiettivo è quello di diventare uno dei più forti giocatori di tutta la storia della lega. Mi sto concentrando duramente per capire quale strada seguire per realizzare un progetto di questo tipo.”

A soli 25 anni Giannis sta per entrare nella fase cruciale della sua carriera ed è inoltre il favorito nella corsa per il secondo premio di MVP consecutivo. È arrivata l’ora di vincere anche un titolo NBA? John Horst, GM dei Bucks, ci spera, ma sa che la fretta potrebbe essere il peggior nemico, prendendo spunto anche dalla prima vittoria dei Bulls di MJ arrivata non prima dei 28 anni dell’ex numero 23 di Chicago:

“Da sempre le squadre da titolo hanno un’età media attorno ai 30 anni. Spesso negli anni precedenti sono arrivate alle Conference Finals o hanno perso in maniera immeritata nei turni precedenti. Siamo sulla strada giusta. I tifosi dei Bucks possono dormire sonni tranquilli, perché anche noi abbiamo il nostro Michael Jordan.”

