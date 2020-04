Mentre la NBA continua a cercare qualche soluzione per salvare la stagione 2019-2020, i dirigenti delle squadre e gli agenti dei giocatori starebbero chiedendo la cancellazione del resto della regular season. A riportare la notizia è stato Jabari Young della CNBC. Secondo quanto riferito, i dirigenti sarebbero frustrati per la mancanza di informazioni certe da parte dalla Lega, mentre gli agenti, apparentemente, credono che la NBA debba rivolgere la sua attenzione verso altre questioni come i contratti in scadenza di giocatori e allenatori, piuttosto che continuare a battagliare per tentare una ripresa in extremis dela stagione stessa. Queste le parole dette da un agente NBA (rimasto anonimo, ndr) al giornalista di CNBC:

Pochi minuti più tardi, però, è arrivata la secca smentita alle voci di cui sopra, da parte di LeBron James, stella dei Los Angeles Lakers e, in qualche modo, la voce più rappresentativa dei giocatori NBA:

Saw some reports about execs and agents wanting to cancel season??? That’s absolutely not true. Nobody I know saying anything like that. As soon as it’s safe we would like to finish our season. I’m ready and our team is ready. Nobody should be canceling anything. 👑

— LeBron James (@KingJames) April 30, 2020