L’ex agente di Michael Jordan: “Nella NBA di oggi farebbe 50 punti a partita”

È forse uno dei passatempi più amati dai tifosi, tra quelli legati al mondo dello sport. Spostare giocatori in epoche diverse o mettere a paragone giocatori di generazioni differenti. Ed in questi giorni in cui Michael Jordan è tornato prepotentemente sulla bocca di tutti grazie al documentario The Last Dance, non ci si poteva esimere dal fare lo stesso gioco anche con lui. E la risposta stavolta l’ha data il suo stesso agente. Jordan oggi farebbe 50 punti a partita.

Intervistato via radio, infatti, lo storico agente di Jordan, David Falk, ha voluto dire la sua sulle possibili prestazioni del suo ex cliente oggi:

“Con virtualmente zero difesa, senza le mani addosso, se a Jordan in campo oggi, al suo massimo e con le regole di oggi, penso segnerebbe tra i 50 e i 60 punti a partita. Penso segnerebbe col 75% dal campo. Se non puoi mettergli le mani addosso, è impossibile da fermare.”

Un bottino forse un po’ troppo elevato considerando che in solo cinque occasioni durante la sua carriera Jordan ha segnato più di 60 punti . Ma dall’altro lato, tenendo conto del numero di tiri che oggi vengono presi a partita, ma anche le regole appunto che limitano l’azione difensiva, questi numeri possono sembrare meno fantascientifici. Considerando infatti le statistiche ai punti, ed il numero di giocatori in grado di sfondare quota 30 di media, non sembrerebbe così inverosimile poter ipotizzare un Jordan sfiorarne tranquillamente i 40.

Ma, come detto prima, questo in fondo è solo un gioco e nessuno può davvero sapere cosa avrebbe fatto Jordan oggi.

