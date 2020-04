NBA, Metta World Peace si candida alla panchina dei New York Knicks: “Sono pronto”

L’ex All-Star NBA, Metta World Peace, ritiene che il suo tempo nella Lega non sia ancora scaduto. Ovviamente non si sta parlando di un glorioso ritorno come giocatore, bensì come allenatore. L’ex Artest, infatti, sembra desiderare il posto come allenatore dei New York Knicks.

L’estroverso World Peace ha recentemente partecipato con Baron Davis al summit “Business the Game” a Chicago (prima del lockdown) e uno degli argomenti su cui hanno discusso era l’incessante desidero di World Peace di poter sedere sulla panchina dei Knicks. Queste le parole di Metta:

“Onestamente non è qualcosa a cui penso tutti i giorni, ma dovessero chiedermi la disponibilità lo farei. È l’unico lavoro che forse vorrei.”

Non è la prima volta che l’ex giocatore dei Lakers si propone in maniera più o meno velata alla panchina dei Knicks. Già lo scorso dicembre, l’ex Defensive Player of the Year aveva annunciato pubblicamente la sua disponibilità per diventare l’head coach della compagine newyorchese dopo il licenziamento di Fizdale:

World Peace non si è fermato qui. Infatti, ha aggiunto come non abbia tempo da perdere in altre discussioni per posizioni diverse da quelle di capo allenatore della franchigia:

“Non mi interessa essere un assistant coach. La gente dice sempre, ‘Perché non vuoi essere un assistente?’ Perché non voglio proprio. Voglio essere colui che guida la squadra. Punto.”

Ecco il Metta World Peace che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni. Sfortunatamente per lui, le sue eccellenti doti di persuasione potrebbero non essere abbastanza per fargli ottenere il lavoro che sta ardentemente sognando.

