Lunedì scorso sono uscite le prime due puntate di ‘The Last Dance‘, docufilm sui Chicago Bulls della stagione 1997/98 e su Michael Jordan. In questi giorni molti addetti ai lavori hanno espresso la propria opinione sulla serie, cercando di trovare delle analogie con la NBA dei nostri giorni: tra questi c’è Mike Malone, allenatore dei Denver Nuggets, il quale ha detto che LeBron James non ha la stessa mentalità che aveva Jordan quando giocava.

Nuggets coach Mike Malone on Michael Jordan and LeBron James: "LeBron did not have the same mindset or killer mentality that Michael Jordan is supposed to have had." Malone also detailed the "fine line" he takes in talking about NBA greats with his team https://t.co/RuLjso7kAi — Mark Medina (@MarkG_Medina) April 22, 2020

Malone ha parlato ai giornalisti in un’intervista in merito al confronto LeBron-Jordan. Queste le sue parole riportate da Mark Medina per USA Today :

“C’è sempre la discussione in corso su chi sia ‘The GOAT’. Michael ovviamente è in cima alla lista, è il più grande di tutti i tempi. Non ci sono molti Michael Jordan là fuori. Ho allenato LeBron James per cinque anni e ho un ottimo rapporto con lui. LeBron non aveva la stessa mentalità o lo stesso killer instict che Michael Jordan aveva quando giocava. Ma anche LeBron James è probabilmente il più grande di tutti i tempi”

Durante la prima avventura di LeBron James con la maglia dei Cleveland Cavaliers, Malone è stato assistente allenatore. La mentalità di Jordan non si vede oggi nei giocatori NBA, come ha spiegato nel corso della chiacchierata:

“Michael Jordan non è stato solo un grande giocatore. Per vincere una partita, avrebbe strappato il cuore dal petto. Un giocatore con questo mood non lo vedi molto spesso. Aveva quella mentalità assassina e la portava in ogni singola partita. Ecco perché tutti questi anni dopo, è il più grande di tutti i tempi“

