James Dolan, proprietario dei New York Knicks, è guarito dal coronavirus e ora ha deciso di donare il plasma per aiutare la ricerca, come riporta Shams Charania.

Knicks owner James Dolan has recovered from coronavirus and donated his blood plasma to research for potential treatments, team spokesperson says. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 22, 2020

Dolan era risultato positivo lo scorso 28 marzo, l’unico tra tutti i proprietari NBA: presentava sintomi leggeri, tra cui la perdita dell’olfatto. Il proprietario dei Knicks si è subito messo in auto-isolamento, continuando a lavorare da casa e, dopo tre settimane e mezzo di distanza dall’ultimo tampone, oggi è arrivata la notizia della sua guarigione.

Come ha riportato un portavoce della squadra a ESPN, Dolan ha deciso di donare il suo plasma a vari ospedali di New York, mentre ha donato il sangue sia al centro medico dell’Università di Duke che al NYU Langone Health.

Dolan, scrive il New York Post, ha donato il sangue per aiutare la ricerca a trovare una cura al COVID-19: i test sugli anticorpi, infatti, sono una chiave fondamentale per comprendere e, magari, trovare un trattamento del virus.

New York è una delle città più colpite dal virus, con più di 138.000 mila casi e ben 9.944 decessi confermati. Per contrastare la pandemia, Dolan ha istituito un fondo di assistenza per i dipendenti, retribuiti fino al 3 maggio, di ben 1 milione di dollari.

Anche la Madison Square Garden Company ha donato 1 milione di dollari ai quali vanno aggiunti i 300.000 provenienti dalla dirigenza della compagnia.

LEGGI ANCHE:

NBA, Chris Paul: “Abbiamo bisogno di più di due settimane per tornare a giocare”

Dennis Rodman sicuro: “Avremmo potuto vincere un quarto titolo NBA di fila”

NBA, Chris Bosh incorona Bam Adebayo: “Mi ricorda Magic Johnson”