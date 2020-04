Dennis Rodman sicuro: “Avremmo potuto vincere un quarto titolo NBA di fila”

In questi giorni si sta parlando molto spesso dei Chicago Bulls di Michael Jordan, Scottie Pippen e Dennis Rodman. Quest’ultimo ha parlato del titolo del 1999, spiegando che se la squadra di Windy City non si fosse smantellata, avrebbe vinto senza troppe preoccupazioni anche i quarto titolo di fila:

“Penso che sia triste il fatto che avremmo avuto la possibilità di vincere il quarto campionato molto facilmente”.

Le sue parole, pronunciate a ESPN First Take, dimostrano ulteriormente la grandezza di una squadra, quella dei Bulls del secondo three-peat, che ha impressionato tutti nella docu-serie che ha esordito lunedì su Netflix.

Curioso pensare come Rodman avrebbe ipoteticamente portato via il titolo del 1999 proprio ai San Antonio Spurs, squadra che aveva rinunciato a lui imbastendo una trade con i Chicago Bulls. Dennis Rodman può comunque ritenersi soddisfatto del suo palmares, che conta ben cinque anelli NBA, dei quali 2 conquistati con i Detroit Pistons, prima dei tre, come detto, con i Bulls.

È sempre bene ricordare, data l’assoluta relatività delle dichiarazioni, che Rodman è conosciuto per il suo comportamento fuori dagli schemi e per l’aspetto stravagante. Notoriamente incline a imprecare in pubblico o durante le dirette televisive, si presentava con numerosi tatuaggi e piercing e spesso si tingeva i capelli con colori brillanti molto prima che diventasse una moda comune.

Vegetariano, sostenitore della PETA e contrario alle pellicce, Rodman per breve tempo è stato sposato con Carmen Electra, e indossò un abito da sposa all’incontro per la promozione della sua autobiografia Bad as I Wanna Be. Insomma, ‘The Worm’…

LEGGI ANCHE:

NBA, Kevin Durant su Michael Jordan: “Ho ammirato MJ con la maglia dei Washington Wizards”

NBA, Ben Simmons si concentra sul tiro da 3: “Vorrei tirare con il 40%”

Nowitzki torna sul titolo NBA del 2011: “È stato il momento più alto della mia carriera”