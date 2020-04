La NBA è ferma dallo scorso 11 marzo, da quando Rudy Gobert, centro degli Utah Jazz, è risultato positivo al COVID-19: da quel giorno non si è più giocato. In queste ultime settimane, si è discusso su quando e come ripartire: a tal proposito Chris Paul, stella degli Oklahoma City Thunder, ha dichiarato che i giocatori avranno bisogno di tre o quattro settimane di preparazione fisica prima di tornare a giocare.

Intervistato da Royce Young per ESPN Paul, presidente in carica della National Basketball Players Association (NBPA), ha riportato le sue considerazioni e quelle dei colleghi:

“Tutti noi vogliamo giocare e stiamo cercando un modo per tornare a farlo. Non credo che la lega ti avverta all’improvviso ‘Hai due settimane e poi si riparte’, ma anche se fosse non ci troverebbe d’accordo. Siamo noi che scendiamo in campo e noi decidiamo quando farlo: ci sono ragazzi che non hanno avuto accesso alle strutture di allenamento e sono fermi da molto tempo. I giocatori vengono prima di tutto: non vogliamo mettere i ragazzi in una condizione di rischio infortuni ancora più alta”