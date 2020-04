Nba, Kendrick Perkins su Dell Demps: “Mi ha mentito, è un bugiardo!

Kendrick Perkins ha parlato di Dell Demps, GM dei New Orleans Pelicans durante la militanza del lungo nella franchigia della Louisiana.

“Demps mi disse: “Wow, non abbiamo mai avuto un leader come te. Ti apprezzo, vogliamo che ti ritiri qui, vogliamo che tu stia qui per i prossimi due o tre anni, blah blah blah”.” ha affermato l’ex Oklahoma City Thunder.

Alla fine dell’anno però, quando il contratto di Kendrick Perkins andò in scadenza, ritrovandosi free agent, non ebbe nessuna proposta da parte del GM, nemmeno un contratto biennale per veterani:

“Penso che ci muoveremo per una destinazione differente”:

queste le poarole che Demps gli avrebbe riferito.

Perkins aggiunge che sia i Cavaliers che i Thunder cercarono di metterlo sotto contratto, ma Demps rifiutò: i Cavs vinsero poi il titolo Nba e i Thunder si fecero rimontare sul 3 a 1 dagli Warriors. Il lungo a questo punto ha aggiunto stizzito:

“I Thunder non avrebbero in alcun modo subito tale rimonta. Non sto dicendo che ciò non sarebbe avvenuto per la mia presenza in campo, ma solo per la mia presenza nello spogliatoio. Questa scelta mi costò un titolo.”

Cosa ne pensate delle sue parole?

